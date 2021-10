Brunetta: «Defibrillatori in tutte le 32mila amministrazioni pubbliche»

Ascolta la versione audio di questo articolo

Ogni anno in Italia muoiono per arresto cardiaco 60mila persone: 5mila al mese, 166 al giorno, 7 ogni ora. Un bollettino di guerra al quale la nuova legge che vuole portare i defibrillatori ovunque cerca di porre rimedio. La legge c’è, ma è necessario renderla operativa. In occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardio-polmonare si chiede di fare presto con i decreti attuativi che consentiranno di rendere pienamente operante la legge 116/2021 che prevede la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici, di lavoro, nelle scuole e nei centri sportivi. Ovunque, per consentire il salvataggio di tante vite umane. É infatti fondamentale un intervento tempestivo quando una persona è colpita da arresto cardiaco. E ogni minuto in più di attesa della scarica del defibrillatore diminuisce la possibilità di sopravvivere. Proprio per questo all’aeroporto dell’Urbe di Roma se ne è parlato nel convegno “La legge del cuore”, con politici e associazioni di volontariato, per parlare di questo strumento fondamentale per salvare vite umane, per soccorrere con celerità chi è colpito da attacchi cardiaci. Con la testimonianza di soccorritori e sopravvissuti.

Brunetta: «Farò in modo che le 32mila pubbliche amministrazioni abbiano defibrillatori»

«Farò in modo che le 32mila amministrazioni pubbliche italiane, centrali e periferiche, piccole e grandi, siano tutte dotate di defibrillatori. Di questo ne faccio un impegno. Se servono altre risorse, le troveremo insieme al sottosegretario Mulè», ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, in occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardio-polmonare, in un videomessaggio diffuso durante il convegno. Brunetta ha raccontato le difficoltà nella chiusura del provvedimento per carenza di copertura. Coperture per le quali il ministro, su richiesta del deputato Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, si è battuto: ha studiato il dossier e trovato la copertura. «É una legge di civiltà - ha detto Brunetta - una legge salvavita che colma il divario normativo con gli altri paesi europei e posiziona l’Italia fra le best practice internazionali in materia di tutela e salvaguardia della vita delle persone.

Mulè: «Subito i decreti attuativi»

«Non ci accontentiamo della legge, che rappresenta un primo mattone, che ha bisogno però di altri mattoni, ha bisogno dei decreti attuativi per attuarla. L’impegno è inserire in legge di stabilità una variazione attraverso un emendamento, che spero sarà firmato da tutti i rappresentanti dei partiti in Parlamento, e che eleva a 3 milioni di euro, dall’anno 2022, il contributo per l’acquisto di defibrillatori. L’emendamento è già scritto e vedremo di farlo approvare». Fondamentale per Mulé, anche la diffusione della cultura della prevenzione. «Ora è il momento di applicare la legge, di renderla operativa diffondendo oltre ai defibrillatori, anche la cultura della prevenzione, delle manovre di primo soccorso e delle tecniche di rianimazione. Migliaia di vite saranno salvate in quel brevissimo lasso di tempo, 5 minuti, che è il tempo che trascorre tra una speranza di vita è una certezza di morte».

Casellati: «Le leggi servono anche per affermare pratiche sociali»

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio ai partecipanti ha ricordato come il convegno sia anche «un’opportunità per riflettere su come l’azione legislativa, oltre a riconoscere diritti, prescrivere obblighi o sancire divieti, possa rappresentare anche uno strumento prezioso per stimolare l’affermarsi di buone pratiche sociali, comportamenti virtuosi o, come in questo caso, favorire la diffusione, l’insegnamento e l’utilizzo di tecnologie indispensabili per soccorrere e salvare vite».

Parente: «Ora ampliare i luoghi sove installare i defibrillatori»

«Ora dobbiamo servono altre risorse per allargare i luoghi di istallazione dei defibrillatori. È un impegno per la prossima legge di bilancio», ha detto la presidente della commissione Igiene e Sanità di palazzo madama Annamaria Parente. «Non possiamop avere una medicina he aspetta la malattia, ma dobbamo combattere per prevenire». Abbiamo avuto «tante perdite umane per arresto cardiaco tra cui anche adolescenti e bambini», ha detto Annamaria Parente, ricordando i tanti giovani morti per arresto cardiaco, a partire da Lorenzo Greco, un ragazzo che frequentava la prima media in una scuola torinese. Il 3 febbraio 2014 il suo cuore ha smesso di battere: quella mattina aveva portato a scuola le caramelle per festeggiare il suo compleanno del giorno prima. Il nonno Mario, infaticabile nel chiedere che i defibrillatori vengano installati ovunque, ha chiesto all'Associazione Piemonte Cuore Onlus dal Febbraio 2014 di ricordare Lorenzo in tutti i luoghi dove si formano le future generazioni. E proprio a lui è stato dedicato un programma formativo finalizzato alla sensibilizzazione di studenti e docenti sull'importanza della rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo precoce del Defibrillatore, iniziato a Piacenza dal 1998.