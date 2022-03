Brunetta: «Digitalizzazione della customer satisfaction: i cittadini giudicheranno ogni transazione con la Pa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Con Colao abbiamo convenuto tempistica e contenuti prossimi provvedimenti, abbiamo fatto matching tra offerta e domanda ed entro il 2022, nei prossimi mesi, ci sarà la digitalizzazione della customer satisfaction, consentiremo ai cittadini clienti di giudicare ogni transazione con la Pa e sarà incrementato con il ministero dell’Interno il numero dei certificati da scaricare online» e quindi non ci sarà più bisogno di andare a ritirare i certificati, «ora è già possibile per 14 certificati». Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera, nell’ambito dell’esame della relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, riferita al 2021.

Rispettato il patto sull’innovazione del lavoro pubblico

Ha parlato del programma del suo ministero stilato un anno fa: «É stato totalmente rispettato. Esattamente un anno fa, il 10 marzo, si siglava invece a Palazzo Chigi il Patto tra Governo e sindacati sull’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, che ha consentito di realizzare tutte le riforme all’interno di un clima di coesione sociale pressoché totale». Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera, nell’ambito dell’esame della relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, riferita al 2021.

Azione di governo incentrata sull’attuazione del Pnrr

«Oggi si può, dunque, fare il bilancio di un anno. Un anno che ha visto qualcosa di eccezionale per il nostro Paese, vale a dire l’approvazione a fine aprile del Pnrr e tutta l’azione del Governo incentrata sull’attuazione di quel Piano», ha detto il ministro della Pubblica amministrazione.

Si procede per strappi innovativi

«Non ho voluto mettere mano a una grande riforma della Pubblica amministrazione. Ho preferito procedere per strappi innovativi, pensando che la tecnica dovesse essere quella di “strappare” in certe fasi dei provvedimenti o della regolazione. Alcuni di questi strappi sono arrivati prima dell’implementazione del Pnrr, quasi legati al caso, all’emergenza e alla pandemia. Penso innanzitutto ai concorsi pubblici, che erano bloccati, e che abbiamo sbloccato e digitalizzato con l’articolo 10 del decreto legge 44/2021», ha aggiunto Brunetta.

In primo strappo i concorsi in 100 giorni

«Il primo strappo straordinario, durante la pandemia, lo abbiamo fatto con il reclutamento di 45mila giovani su un milione di candidati con concorsi digitali in 100 giorni dal bando alla definizione dei vincitori», ha precisato Brunetta.