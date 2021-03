Brunetta: Pa, in arrivo un decreto semplificazione nei prossimi 15 giorni

3' di lettura

«Molto probabilmente nei prossimi 15 giorni ci sarà un decreto semplificazione con caratteristiche forti, ripristinando anche ad esempio la class action»: l’annuncio è stato dato dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al workshop Ambrosetti (“Lo scenario dell'economia e della finanza”) che quest’anno si svolge on line e non come da tradizione nella sede di Cernobbio. Brunetta ha indicato l’obiettivo di «una buona amministrazione semplificata». E ha aggiunto: «Farò una prima ripulitura della semplificazione che non ha funzionato».

Castelli: decreto-imprese rafforzerà liquidità che funziona

Nel prossimo decreto a sostegno delle imprese si rafforzeranno «gli strumenti di liquidità che hanno funzionato» ha affermato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, aggiungendo che il governo deve affrontare anche la questione degli effetti dell’emergenza Covid sulla capitalizzazione delle aziende e sul loro debito. «Ci sono settori come il commercio che hanno visto aumentare di cinque volte i loro livelli di debito, spesso non volendolo e che per recuperare anche in termini di cash flow i livelli pre pandemia potranno avere bisogno anche di dieci anni». In particolare per il prossimo decreto a sostegno delle imprese, in fase di studio, Castelli ha speigato che non «bisogna distogliere risorse su soggetti che non sono in grado di accoglierli».

Gentiloni: aiuti Ue nel tempo e nei modi necessari

La giornata conclusiva del workshop è stata aperta dall’intervento del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni: «Vediamo se nelle prossime settimane saranno confermate o se le nuove misure restrittive possano avere un impatto - ha detto l’ex premier italiano - ma penso che nell'insieme saranno confermate» le stime di crescita dell’Eurozona del attorno al 3,8% «quest’anno e nel prossimo».

Il piano di sostegno all’economia per affrontare la crisi generata dal Covid 19 proseguirà «nel tempo e nei modi necessari», come riaffermato anche dall’Eurogruppo, ha aggiunto Gentiloni. Secondo il commissario italiano, sul piano di aiuti fiscali si deciderà in maggio e «penso si deciderà di proseguire fino a fine 2022» così come sarà necessario non prevedere «strette premature».

Lane (Bce): preservare condizioni finanziamento favorevoli

«Per disinnescare i fattori di rischio» legati alla crisi generata dalla pandemia Covid 19 «è essenziale che la Bce svolga un ruolo di stabilizzazione e rafforzi la fiducia impegnandosi a preservare condizioni di finanziamento favorevoli» ha detto nel suo discorso Philip R. Lane, componente dell’executive board della Bce. «Questo impegno si concretizza attraverso tutti i nostri strumenti di politica monetaria», ha aggiunto il capo economista della Bce.