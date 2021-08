Brunetta scuote la Pa: «Carriere più premianti per sfruttare il Recovery»

Con il decreto accendiamo finalmente la vera scintilla della ripartenza, realizziamo la scommessa in cui ho creduto sin dal primo momento del mio ritorno a Palazzo Vidoni: investire nel capitale umano. Si possono scrivere mille riforme, ma se non si restituiscono valore, dignità, competenze e autorevolezza alle donne e agli uomini delle amministrazioni, l’Italia è destinata ad arenarsi. Il Patto del 10 marzo con i sindacati è stata la cornice necessaria per giungere fin qui. Il decreto interviene su due aspetti. Innanzitutto ci occupiamo dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici già in servizio: a loro assicuriamo progressioni di carriera più fluide, ancorate a meccanismi di valutazione in linea con i migliori standard europei. Superiamo i tetti sul salario accessorio, per premiare la componente più legata alla produttività. Puntiamo sulla formazione, anche con il rafforzamento della Sna: in autunno lanceremo un grande piano, partendo dalle competenze di base necessarie per affrontare le transizioni amministrativa, digitale ed ecologica. Ma il Pnrr ha bisogno di una spinta in più, che vada oltre i circa 100mila nuovi ingressi legati al ripristino del turnover al 100%. Abbiamo previsto le dotazioni organiche necessarie alla governance del Piano e alle sei missioni. Soprattutto, abbiamo fornito alle amministrazioni un ampio ventaglio di strumenti per dotarsi del personale di cui avranno bisogno per i progetti: contratti di apprendistato per i più giovani, assunzioni a tempo determinato, incarichi professionali con affidamenti trasparenti e rigorosi, corsie ad hoc per chi ha un dottorato di ricerca o un master universitario o un’esperienza almeno triennale in organismi nazionali o internazionali. La rivoluzione è che, insieme alle norme, attiviamo lo strumento che le rende operative.

In che senso?

Approvato il decreto semplificazioni, grazie allo straordinario lavoro condiviso con i ministri Giovannini, Colao, Cingolani e Franceschini, abbiamo concluso la collaborazione con Regioni, Anci e associazioni sul modulo unico per la Cila per accedere al superbonus 110%, finora bloccato proprio dall’eccesso di burocrazia. La Conferenza Unificata darà il via libera il 4 agosto. Stiamo lavorando ad analoghi moduli per le autorizzazioni per la banda ultra larga e il silenzio assenso. Il Portale del reclutamento sarà online per l’inserimento dei curricula già dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, la prossima settimana. Dall’autunno passeranno da lì i bandi e gli avvisi Pnrr e le prime selezioni, a regime anche quelli dei concorsi ordinari. Invito tutti a candidarsi: ognuno potrà diventare protagonista della ricostruzione del Paese.

I concorsi recenti, come quello per il Sud, sembrano però indicare che le norme non bastano da sole.

Tutti i concorsi che si stanno svolgendo in queste settimane in Italia, ma anche all’estero, stanno avendo risultati simili: bassa affluenza e bassa idoneità. Ma, appunto, la musica della Pa ora è cambiata. La nostra rivoluzione gentile non è un maquillage: è una ricostruzione dell’Italia dalle fondamenta. Per questa ragione i decreti sulle semplificazioni e sul reclutamento erano indicati come la prima milestone del Pnrr. Abbiamo adeguato l’offerta di lavoro pubblico alla modernità, sono certo che la domanda arriverà, nonostante la concorrenza benvenuta del privato, che si è risvegliato.