Bruno Pavlovsky: “Lusso e artigianato Made in Italy sono insostituibili” La geografia della bellezza parla per metà francese, per metà italiano. L'abbiamo percorsa insieme al presidente Chanel, all'indomani dell'ultima acquisizione sul mercato italiano: Ballin di Nicoletta Polla-Mattiot

Dettagli di lavorazione delle calzature negli stabilimenti italiani di Roveda (a Parabiago, in provincia di Milano) e Gensi (a Giulianova, in Abruzzo) foto di Anne Combaz.

La geografia della bellezza parla per metà francese, per metà italiano. L'abbiamo percorsa insieme al presidente Chanel, all'indomani dell'ultima acquisizione sul mercato italiano: Ballin

Avrei voluto incontrare Bruno Pavlovsky fra i suoni di manifattura del distretto calzaturiero di Parabiago o della Riviera del Brenta, sentire l'odore denso di conceria, che pelle dopo pelle condensa la lunga tradizione toscana, farmi scorrere fra le dita uno dei filati mossi e soffici che dal vercellese si tendono fino al Grand Palais, raccontando una storia di ricerca, artigianalità e di legami che, nodo su nodo, allacciano l'Italia alla Francia, la competenza del nostro fatto a mano con l'esprit geniale dell'Haute Couture. Invece ci incontriamo davanti a uno schermo, faccia a faccia, da un ufficio all'altro, e il profumo, i colori, la consistenza di un mondo, che va toccato prima che conosciuto, evocato prima ancora che visto, sono lasciati solo al potere della sua voce.

Bruno Pavlovsky è il presidente della divisione moda Chanel. Foto di Frederc David.

«Mi rammarico di non saper parlare italiano, lo capisco, almeno un poco e, se si tratta di ordinare in un ristorante, posso riuscirci, ma non sarei capace di rispondere alle sue domande in italien». C'è una sobrietà misurata nel modo in cui sceglie le parole che l'inflessione parigina rende tanto musicali. Bruno Pavlovsky è il presidente della divisione moda Chanel , ha 56 anni, 30 dei quali passati a lavorare per la maison francese e gli ho proposto questo incontro per parlare innanzitutto dell'Italia. Il fatto che abbia accettato senza riserve dice molto più della sua dichiarazione d'amore per il nostro Paese e in particolare per «Firenze, probabilmente una delle città più belle al mondo» così come dell'acquisizione di Vimar 1991, Conceria Samanta, Conceria Gaiera, per citare solo gli ultimi passi della sua strategia di tutela della filiera produttiva.

Foto di Anne Combaz.

L'azienda ha sempre dichiarato che «i métiers d'art sono indissociabili dall'alta moda parigina e dal prêt-àporter di lusso» e che comprarli significa preservarli dall'estinzione. Qui non si tratta, però, solo di piccoli atelier artigianali, ma di aziende storiche, come Roveda, una delle gemme dell'industria calzaturiera italiana, con più di 300 impiegati, 7mila metri quadrati di fabbrica e 60 anni di attività, che nel 2000 è diventata di proprietà della maison francese. L'ultima acquisizione, sempre nella produzione di calzature, è di ottobre 2020: Ballin, azienda veneta con 75 anni di storia. «Fortunatamente abbiamo molti fornitori in Italia e il nostro obiettivo non è certo acquistarli tutti!», spiega Pavlovsky. «Abbiamo partnership forti, proficue e importanti, a tutti i livelli. Chanel è al 50 per cento made in Italy. Nel complesso lavoriamo con circa mille fornitori e, senza fare un conteggio preciso, posso dire che sono per metà francesi e per metà italiani. Non a caso, molti nostri dipendenti risiedono in modo permanente nel vostro Paese e seguono l'attività manifatturiera locale. Solo il processo creativo non avviene in Italia».

Il fatto di incontrarci nel pieno di una crisi mondiale, che è economica, sociale, occupazionale e che ha colpito duramente il segmento moda, mettendo in difficoltà molte aziende (specie le più piccole e familiari), rende il processo di cui parla Pavlovsky cruciale. «Noi non potremmo fare quello che facciamo senza l'Italia. Per me è lampante. Basta fare un esempio: le nostre calzature sono made in Italy al cento per cento ed è un fatto indiscutibile, perché qui sta l'eccellenza». La mimica accompagna con un accenno di entusiasmo quel misto di visione e pragmatismo che sarà il tessuto di tutta la conversazione con il presidente Chanel. Ci sento risuonare un orgoglio solido, misurato dalla consapevolezza di rischi e responsabilità. «Come brand di moda noi stiamo realizzando un sogno. Il nostro obiettivo è crearlo, ma dobbiamo sempre mantenerci al livello del sogno, altrimenti risulterà ingannevole per i nostri clienti». Semplice e definitivo. Proprio come il suo punto di vista sulla creatività: «Devi avere qualcosa in più, che ti permetta di immaginare il domani; devi essere coraggioso perché esponi te stesso insieme alla tua intuizione: puoi avere ragione o torto, fa parte della sfida. Ma la dote più importante, che è quella che riconosco a Virginie (Viard, il direttore artistico di Chanel, che ha raccolto l'eredità di Karl Lagerfeld, ndr), è di percepire che cosa sarà importante per i nostri clienti. Puoi essere un artista eccelso, ma se lavori nella moda, non crei per te stesso, pensi a chi indosserà le tue creazioni. Devi affascinarlo, attrarlo, trasmettere sicurezza attraverso un prodotto. Ed è il prodotto la cosa più importante». Lo dice il presidente di una maison che è un'icona indiscussa.

La doppia C è un marchio di eccellenza su qualunque cosa si posi, dall'eyewear (di cui è appena stata lanciata in Europa la piattaforma e-commerce, dopo il rinnovo dell'accordo quinquennale con Luxottica) alle collezioni moda, dai profumi agli orologi e ai gioielli. E lo dice proprio il manager che, quest'anno, ha sperato fino all'ultimo di mantenere la sfilata della Cruise a Capri e che ha preso la decisione controcorrente di non fermare la produzione e di lanciare la collezione durante la quarantena. «Era il momento giusto per assegnare nuovi ordini alle aziende manifatturiere. Sarebbe stato forse più facile per me fermare tutto, aspettare, ma avrei causato e causerei ripercussioni enormi. E noi siamo convinti di potercela fare, con il coinvolgimento di tutti».