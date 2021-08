Brusaferro: il covid diventerà endemico, ma con i vaccini gestiremo il virus

In autunno potremo ritrovarci come oggi in Inghilterra con molti contagi e pochi ricoveri?

È quello che sta già accadendo ora in Italia dove abbiamo 6-7mila casi al giorno e il numero di persone ricoverate è molto contenuto. Tra l'altro in larghissima parte i ricoverati sono persone non vaccinate.

Non si può però escludere una variante che “buchi” il vaccino.

Questa possibilità non si può escludere, ma se ci fosse uno scenario di questo genere le misure di cui disponiamo e le tecnologie che abbiamo a livello internazionale ci consentono di modificare e adattare in tempi relativamente veloci il vaccino in funzione di queste varianti.

Cosa accadrà tra sei mesi?

Tanto più alta sarà la quota di vaccinati tanto più ci potremo avvicinare a uno scenario che ci farà passare dall’epidemia all'endemia che vuol dire che il virus continua a circolare ma in maniera limitata e controllata nella popolazione senza scatenare più grandi picchi. Questo scenario si può presentare con una gran parte della popolazione immunizzata.

Il famoso target dell'80%?

Sì. Questo scenario si accompagna alla capacità di individuare e tracciare i positivi e i contatti contenendoli immediatamente. Anche se non dobbiamo mai dimenticarci che questa è una pandemia con varianti che nascono a livello globale, quindi il fenomeno si può controllare a livello di singoli paesi ma la risposta e la soluzione non può che arrivare con un approccio a livello globale.

La Spagnola durò due anni, il Covid potrebbe durare di più?

Non so per quanto ancora durerà. Ma noi dobbiamo lavorare per conviverci anche a lungo, se necessario, controllando la circolazione e monitorando come evolve il virus.