Brusaferro: «Intervenire subito per evitare boom esponenziale dei contagi. La scuola? È sicura» Presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico: «Gli interventi avranno effetti non prima di 10-15 giorni. Non stupiamoci se i positivi saliranno ancora» di Marzio Bartoloni

(Imagoeconomica)

Presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico: «Gli interventi avranno effetti non prima di 10-15 giorni. Non stupiamoci se i positivi saliranno ancora»

3' di lettura

«Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi perché la nostra curva del virus non è diversa da quella degli altri. I risulati di questi interventi a livello nazionale e nel caso ce ne fossero subito dopo anche a livello regionale non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi».

Silvio Brusaferro è presidente dell’Istituto superiore di Sanità ed è uno dei membri del Comitato tecnico scientifico che proprio ieri si è riunito per fare il punto sulle misure che potrebbero entrare nel nuovo Dpcm, suggerendo al Governo di alzare ancora la soglia di attenzione di fronte a una virata in su così decisa dei contagi.

Cosa accadrebbe se non si intervenisse oggi con nuove misure. Raddoppierebbero i contagi come nell’ultima settimana?

Non posso fare stime così precise. Certo è che se il trend degli ultimi giorni venisse confermato c’è il rischio concreto di una crescita molto significativa per questo è importante intervenire con i nostri comportamenti e con delle regole che ci aiutino in certi contesti. Questo è un momento importante per il Paese e bisogna rafforzare la consapevolezza che dobbiamo adottare misure precauzionali più attente a livello personale, familiare e di comunità.

Il 70% dei contagi avviene in famiglia. Ma come entra il virus?