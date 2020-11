Brusaferro (Iss): «In 4 regioni misure da anticipare. Rt cresce più lento ma è allarme terapie intensive» La conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’emergenza sanitaria Coronavirus effettuato dalla Cabina di regia (Dm 30 aprile 2020), alla quale hanno partecipato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli

Coronavirus, Rt elevato in Lombardia, Basilicata e Piemonte. Ecco i dati

La conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale sull'emergenza sanitaria Coronavirus effettuato dalla Cabina di regia (Dm 30 aprile 2020), alla quale hanno partecipato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli

Se da una parte l’indice Rt, il tasso di contagiosità cresce più lentamente, dall’altra la curva per la resilienza, cioè l’impatto dell’epidemia Coronavirus sui servizi sanitari, sta aumentando e ci si avvicina a soglie di valori critici, in relazione al bisogno di rispondere ai bisogni di salute. Le terapie intensive e i ricoveri in area medica, in particolare, mostrano una curva che cresce rapidamente vicino a soglie critiche. È lo scenario delineato da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità. L’occasione è stata fornita dalla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’emergenza sanitaria Coronavirus effettuato dalla Cabina di regia (Dm 30 aprile 2020), alla quale ha partecipato, oltre a Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

«Sulla base dell'ultimo monitoraggio - ha osservato Brusaferro - ci sono 4 regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive». In precedenza era stato sottolineato che 2 regioni hanno una occupazione dei posti letto sopra il 30%, 2 al 29%. «In alcune regioni - ha messo in evidenza Brusaferro - si è superata la soglia critica per l'occupazione degli ospedali e c'è probabilità alta in tutta Italia di saturazione entro un mese per terapie intensive. Quindi - ha continuato - c'è l'allerta e non possiamo permetterci di prendere sotto gamba la situazione».

In corso analisi per Campania

Dalla conferenza stampa non sono uscite indicazioni sull’ipotesi di collocare la Campania in una zona diversa da quella attuale (la gialla). «Riteniamo validi dati della Campania ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso», ha affermato Brusaferro.

Rt in rallentamento ma va riportato sotto l’uno

«In Italia è alto il numero di nuovi casi per 100mila persone, 523, e cresce rapidamente verso le soglie critiche l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive con molte regioni ben oltre tale soglia e un impatto sui ricoveri per altre malattie», ha spiegato ancora Brusaferro. L'Italia «è un Paese a scenario 3, siamo a un Rt di 1.7, con un intervallo di confidenza di 1.5». Un Rt che «ha mostrato un rallentamento nella sua crescita ma per ridurre i casi dobbiamo portare l'Rt sotto 1». Tutte le regioni sono sopra Rt 1, in alcuni casi a 2, ha ricordato il presidente dell’Istituto superiore di sanità. «Non possiamo permetterci distrazioni, non possiamo permetterci di prendere sotto gamba la situazione».

Locatelli: Rt stabile, c'è decelerazione

«C’è una decelerazione del parametro Rt grazie alle misure che sono state implementate nei vari Dpcm», ha confermato Locatelli. «Vedere un Rt stabile è qualcosa che va interpretato in senso positivo. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni il quadro possa ulteriormente migliorare».