Brusca frenata per le aste di auto da collezione a Retromobile Realizzi ridotti del 30% e nessun lotto oltre 5 milioni nei tre incanti legati al Salone d'auto d'epoca. 1° aprile prima asta europea di Gooding&Co di Giovanni Gasparini

ArtCurial - Lotto 99 - 1965 Ferrari 275 GTB - 6 Carburateurs - Chassis 6785 venduta a 2.502.800 euro

La prima settimana di febbraio a Parigi si è riunito il popolo dei centinaia di migliaia di entusiasti delle auto d'epoca, accorsi per Retr omobile , il principale salone del settore in corso dal 6 al 9 febbraio. Per l'occasione le tre principali case d'asta operanti in Europa hanno organizzato importanti incanti che rappresentano un vero test per il mercato.

Ha aperto come sempre RMSotheby's il 5 febbraio, seguita dall'inglese Bonhams al Grand Palais il giorno successivo, per chiudere con la francese ArtCurial che gioca in casa, ospite ufficiale del Salone il venerdì 7 febbraio.

I risultati generali

Nonostante la performance positiva di Bonhams, che quasi ha raddoppiato il fatturato, il dimezzamento subito dalle altre sue case ha portato ad un totale di soli 56 milioni di euro, un 30% in meno rispetto al 2019 (quasi 82 milioni), nonostante la crescita dei lotti offerti senza riserva al 36% del totale (+3%) e solo un 10% di lotti in meno, pari a 333 contro i 372 dell'anno precedente. Non vi erano lotti con stime vicine ai 10 milioni e solo uno di quelli attorno ai 5 milioni ha trovato acquirenti.

Il mercato quindi sembra ridimensionarsi soprattutto nella parte più alta, sebbene i prezzi non sembrino in caduta libera. La diversità dei cataloghi proposti ha determinato dinamiche diverse da casa a casa.

RM Sotheby's

La performance della casa leader in America è stata forse quella più problematica: nonostante il catalogo offrisse 79 auto, 17 in più rispetto al 2019, di cui un terzo offerte senza riserva, il ricavo si è dimezzato da 32 a 16 milioni di euro circa, a causa della mancata vendita delle tre auto dalla stima più elevata.

RM Sotheby's - Lotto 171 - 1955 Jaguar D-Type

Si tratta di una Jaguar D-Type del 1955 stimata 6-6,5 milioni di €, a conferma della difficoltà a vendere queste auto da competizione inglesi, seguita da una recentissima Lamborghini Veneno Roadster, una cosiddetta supercar stimata 4,5-5,5 milioni che in passato ha trovato compratori per valori anche superiori negli Emirati, e infine una Ferrari Daytona Spider del 1972 che partiva da 2,4-2,6 milioni di €.

RM Sotheby's - Lotto 153 - 2015 Lamborghini Veneno Roadster

Da sole queste tre auto avrebbero potuto realizzare quasi quanto il totale effettivamente ottenuto vendendo circa i due terzi del catalogo.

A dominare la scena sono rimaste quindi quatto auto tedesche degli anni ‘50 e ‘60, oltre ad una recentissima Bugatti (oramai tedesca anche lei..) Veyron Super Sport del 2012 che è passata di mano a 1,5 milioni al centro della stima di 1,2-1,8 milioni di €.