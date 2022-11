Brusco aumento dei casi di influenza, curva sopra le ultime due stagioni

Al via il portale “Flu day”

Ha preso intanto il via “Flu day”, il portale di informazione dedicato all'influenza e allo strumento più efficace e sicuro per prevenirla e ridurre le sue complicanze: il vaccino. «Aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale - si legge nell’editoriale sul sito www.fluday.it firmato da Paolo Bonanni, dicente di Igiene all’Università di Firenze, - è una priorità la cui soddisfazione si traduce in un vantaggio clinico a breve termine, cioè nella stagione in cui è stata effettuata la vaccinazione, ma anche a lungo termine. Più ci vacciniamo, più alimentiamo la nostra libreria immunologica, andando a fornire al nostro sistema immunitario sempre più strumenti per difenderci dalle infezioni».

Una campagna antinfluenzale «basata sull’ appropriatezza - continua Bonanni - è quindi sul concetto che esistono vaccini disegnati specificatamente per sopperire a determinate esigenze popolazione, anche sulla base della classe di età considerata, dovrebbe essere una scelta di politica sanitaria obbligatoria, la cui realizzazione potrebbe tradursi nel tempo in un benefico clinico e in un risparmio di soldi e di risorse economiche ed organizzative da parte del sistema sanitario nazionale», conclude Bonanni.



In Usa ricoveri più alti dal 2010

Anche negli Stati Uniti la stagione influenzale è iniziata e, soprattutto sulla costa orientale e nel sud del Paese, sta colpendo in maniera più intensa di quanto avvenuto negli anni passati, anche prima dell’inizio della pandemia. Secondo i Centers for disease control and prevention (Cdc), le sindromi simil-influenzali in questa stagione hanno già messo a letto 1,6 milioni di americani, causato 13mila ricoveri e 730 morti, due dei quali tra bambini. Nella scorsa settimana, circa una visita medica (il 4,3%) su 20 in Usa era collegata a sindromi simil-influenzali mentre il tasso di ricoveri per influenza è pari a 2,9 casi per 100mila abitanti, il più alto osservato in questa stessa settimana dal 2010-2011.

In questo momento «stanno circolando diversi virus respiratori e il contributo dei virus influenzali varia in base alla località», precisano i Cdc. Tuttavia il contributo dei virus influenzali cresce in tutto il Paese: complessivamente la scorsa settimana il 9% dei campioni analizzati erano positivi per influenza; la settimana precedente erano il 5,6%. Come negli ultimi due anni, la quasi totalità (il 98,5%) dei virus influenzali identificati è di tipo A, specie H3N2 (79,1%).