Brusco risveglio per Borse e titoli di Stato: adesso i falchi sono alla Bce

2' di lettura

È come se i mercati finanziari avessero scoperto all’improvviso che il Babbo Natale che si erano immaginati non esiste. Mercoledì le Borse avevano registrato giganteschi rimbalzi nuntrendo una certa speranza sull’incontro tra i ministri degli esteri di Russia ed Ucraina in Turchia, attendendo con fiducia parole accomodanti dalla Bce e auspicando buone notizie dal vertice di Versailles del Consiglio europeo. Se quest’ultimo ha prodotto notizie e indiscrezioni troppo tardi per condizionare le Borse...