Bruxelles apre ai sussidi per produrre i microchip. In attesa della scelta di Intel

È una partita economica, industriale e politica quella che si sta giocando nel settore delicatissimo dei microprocessori. Nel secondo trimestre del 2022, la Commissione europea presenterà un progetto legislativo, lo European Chips Act, con l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza dell’Europa in questo campo. La discussione tra le capitali e con Bruxelles è già animata. Proprio oggi, giovedì 18 novembre, la Commissione europea ha aperto la porta a mirati aiuti pubblici. «In considerazione della situazione eccezionale - ha scritto l’esecutivo comunitario - la Commissione può prevedere l’approvazione di sussidi per colmare potenziali carenze di finanziamento».

Comparto strategico

L’importanza dei microprocessori è saltata agli occhi quando le catene produttive si sono sfilacciate sulla scia della pandemia virale. L’impatto ha riguardato interi settori, e non solo quello automobilistico. L’Europa ha scoperto quanto sia dipendente, almeno per alcuni aspetti, dai fornitori asiatici o americani. Taiwan, per esempio, rappresenta a livello mondiale il 17% della ricerca, il 60% della produzione e il 53% dell'assemblaggio, secondo il centro-studi bruxellese Bruegel.

Tutti sono d’accordo quindi per rafforzare il tessuto industriale europeo in questo campo (con il loro Innovation and Competition Act gli Stati Uniti hanno appena deciso di investire 52 miliardi di dollari nel settore). Non che l’Unione europea manchi di protagonisti – in Belgio l’Imec, in Francia il Leti/Cea e in Germania la rete della Fraunhofer-Gesellschaft – sono istituzioni all’avanguardia, ma il loro ruolo è confinato soprattutto alla ricerca. Sul fronte della produzione, l’Unione europea è in ritardo.

Verso uno European Chips Act

Secondo il commissario al mercato unico Thierry Breton, lo European Chips Act deve quindi aiutare la ricerca, promuovere la produzione, e offrire un quadro di riferimento per firmare accordi internazionali: «È urgente dotare l’Europa di un settore produttivo all’altezza. Non ha senso scommettere su una divisione del lavoro in cui l’Europa si limiterebbe ai chips sopra i 20 nanometri, mentre gli Stati Uniti e l’Asia fornirebbero i chips sotto i 5 nanometri - il vero mercato del futuro».

La questione aperta riguarda l’uso di sussidi. In un discorso venerdì a Lovanio, la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha aperto la porta a sussidi anche nella produzione – già oggi i progetti d’interesse europeo (Ipcei) consentono aiuti alla ricerca. «Su un totale di 5.000 prodotti, ve ne sono 137 per i quali l’Unione è dipendente da paesi terzi (...) Per 34 di questi non è prevedibile che il mercato risolva la questione da solo. È in questo campo che dobbiamo concentrare la nostra azione».