Fondi Ue, Bruxelles chiede all’Italia più investimenti pubblici al Sud Non rispettati gli impegni assunti con l'Europa per il Mezzogiorno. Senza un cambio di rotta, si profila un taglio delle risorse europee di Giuseppe Chiellino

Gli investimenti pubblici con risorse nazionali effettuati nelle regioni del Mezzogiorno sono di circa il 20% inferiori rispetto agli impegni che l’Italia ha assunto con l’Unione europea e questo rischia di vanificare l’efficacia della politica di coesione e dei fondi strutturali Ue. Perciò Marc Lemaitre, direttore generale della Dg Politiche regionali (Dg Regio, nel gergo della bolla bruxellese) la scorsa settimana ha inviato una lettera al governo per sollevare il problema, con dati precisi, e ricordare alle autorità italiane che di questo passo, quando si faranno i conti di chiusura del periodo 2014-2020, c’è il rischio concreto di una “correzione” del programma.

Detto in altri termini, senza un cambio di rotta, per l’Italia si profila un taglio delle risorse europee che nel periodo in corso ammontano a circa 44 miliardi di euro, compresi i fondi destinati all’agricoltura e alle aree rurali. L’annuncio di Lemaitre è giunto a margine della conferenza stampa al Comitato delle Regioni per l’apertura della settimana dedicata alla politica di coesione che è alla 17esima edizione e vede quasi 10 mila partecipanti, non solo dell’Unione.

Un appuntamento, l’evento di apertura, a cui di solito partecipa il commissario incaricato della politica regionale e che negli ultimi anni ha riservato poche emozioni. Ieri, invece, Lemaitre ha colto l’occasione di un Eurobarometro per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Con il 51%, infatti, l’Italia è all’ultimo posto per percentuale di abitanti secondo i quali i progetti finanziati con i fondi europei hanno avuto un impatto positivo sullo sviluppo dei territori, mentre la media Ue è 81%. «Spesso ci sentiamo dire che la politica di coesione non produce nulla di positivo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ma voglio richiamare l’attenzione sulla consistente riduzione degli investimenti nazionali al Sud, fino al punto da neutralizzare e rendere vano lo sforzo europeo nelle politiche regionali nel Mezzogiorno».

