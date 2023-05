Bruxelles verso la difesa comune

Ascolta la versione audio dell'articolo

La guerra in Ucraina ha reso urgenti, oltre che necessarie, politiche europee condivise nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Gli Stati della Ue hanno deciso di intervenire a sostegno dell’Ucraina aumentando il loro budget per la difesa e rinsaldandosi anche all’interno dell’Alleanza atlantica. Per l’Italia è il momento di riflettere sul ruolo nella sicurezza e nella difesa continentali, oltre che sui rapporti con Germania e Francia. «Siamo convinti che la Difesa europea sia un pilastro nella struttura della sicurezza occidentale ma, prima di tutto, è necessaria una politica estera condivisa e intenti comuni all’intera comunità politica dell’Unione europea», ha detto, poche settimane fa, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Al Festival dell’Economia di Trento verranno approfonditi questi temi, in relazione al cambiamento in corso negli equilibri globali. La difesa comune per l’Unione sarebbe - come mostra la guerra alle porte - un passaggio epocale, un ulteriore passo (dopo quelli in campo economico e nei diritti) verso una condivisione difficile da immaginare solo qualche decennio fa.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

L’Europa della difesa

I protagonisti: Guido Crosetto (ministro della Difesa)