Bruxelles lancia i primi EuroBoT per il Recovery (e fa incetta di richieste)

Dopo gli Eurobond arrivano anche gli Eurobot. Il termine, anche se improprio, aiuta a comprendere l’operazione con cui la Commissione europea ha emesso ieri per la prima volta obbligazioni a breve scadenza (Eu-Bill) per finanziare le esigenze di liquidità immediate legate al programma Next Generation Eu (Ngeu). Sul mercato sono infatti finiti titoli a tre mesi per 3 miliardi di euro e a sei mesi per ulteriori 2 miliardi a fronte di rendimenti medi pari rispettivamente a -0,726% e -0,733 per cento...