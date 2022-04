Bruxelles supporta il confronto tra le fintech e i regolatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non c'è dubbio che l'aspetto regolamentare sia cruciale per il settore fintech: la tecnologia troppo spesso corre più veloce di quanto i normatori riescano a seguire, lasciando ampie aree di incertezza che non facilita la maturazione del comparto. Che finisce facilmente nel fuoco di fila degli incumbent, che accusano i nuovi player di non avere le stesse incombenze – tradotto, le medesime garanzie ma anche i medesimi costi -, e delle stesse authority.



Così la Commissione europea ha mantenuto...