Bruxelles surrealista: visitare la città con la strana coppia Dalì & Magritte

Il volpino impagliato

La casa è straordinaria per la sua ordinarietà. Magritte era “genio e regolatezza” e non tutti sapevano che facesse il pittore. Dietro la facciata di mattoni giallo-rossi, il bovindo e l'abbaino, appare al visitatore una normalissima abitazione belga dei primi del '900. Ma se la grandezza di Magritte è stata quella di trasformare gli oggetti di tutti i giorni in simboli misteriosi, accostandoli in modo surreale, entrare nella sua quotidianità casalinga vuol dire entrare nel suo laboratorio artistico.

ll libro di ricette

Il primo e secondo piano della casa sono dedicati all'esposizione di documenti, opere e fotografie. C'è un paesaggio di campagna del giovane Magritte ancora ignaro delle avanguardie. Un libro di ricette aperto su una doppia pagina di tagli di carne rossa sembra una installazione surrealista. Magritte amava i piatti della tradizione belga e ha ironizzato sul carattere effimero della gloria rappresentandola come un blocco di burro accanto alle teste in marmo di Cristo e di Dante, vedi quadro in mostra (“L'éternité”, 1935). Tra gli oggetti quotidiani finiti sulla tela c'è la scala di legno (“La lecture défendue”, 1936), la finestra a ghigliottina da cui osservava il cielo ventoso delle Fiandre (“La clef des champs”, 1936), il camino dove ha immaginato di veder sbucare una locomotiva a vapore (“La duree pognardé”, 1938). Le prime due opere sono ai musei reali per la mostra.

La serra laboratorio

Magritte non semplificava l'interpretazione con i titoli, anzi la rendeva più misteriosa. Esempio classico “La fée ignorante”, La fata ignorante, sempre in mostra, ritratto di Anne-Marie Crowet, del 1956, quindi non dipinto in questa casa, da cui Ozpetek ha preso il titolo per un film. Non ha lavorato per il cinema come Dalì, autore, insieme a Buñuel, di “Un chien andalou”, se non come grafico e per “motivi alimentari”. Nella sezione dedicata ai manifesti, spicca un “Michel Strogoff”, pellicola tratta dal romanzo di Jules Verne. In fondo al piccolo cortile, si trova lo studio Dongo, una specie di serra dove Magritte si dedicava alla pubblicità, come per voler separare l'attività commerciale da quella puramente artistica che svolgeva in casa.

Il successo economico arriva con lo spostamento della capitale dell'arte da Parigi a New York. Magritte non legava troppo con il movimento surrealista parigino, dominato da André Breton e segnato da settarismi, scomuniche e conformismi al contrario. Si è trasferito a Parigi per tre anni, prima di abitare qui, ma si teneva a distanza dal movimento. Non viveva in una soffitta-atelier del centro, ma in una decorosa casetta dei sobborghi, non diversa da quella dove finirà in Belgio.

Convergenze e divergenze tra Dalì e Magritte

Gala incontra Dalì durante un lungo soggiorno a Cadaqués in compagnia del marito Paul Éluard, Magritte, Georgette e altri surrealisti. Quando è il momento di partire, lei resta con Dalì e non se ne separerà più per tutta la vita. Le due personalità non potrebbero essere più lontane fin dall'aspetto fisico: ordinario e malinconico Magritte, estroverso ed eccentrico Dalì, definito un “fanatico” da Freud, che lo aveva incontrato a Londra. Anche lo sfondo paesaggistico dei quadri riflette questa opposizione: per Dalì la costa arida di Cadaqués, con le rocce dal profilo ambiguo e i colori che sembrano sciogliersi nel caldo dell'estate mediterranea; per Magritte le mura domestiche di rue Esseghem e il cielo di Bruxelles dove piovono uomini con la bombetta e l'abito da impiegati. Eppure anche i punti di contatti sono molti, tra l'opera e la vita: animali esotici (leoni, elefanti, giraffe, rinoceronti), uova e altri simboli sulla tela, il rapporto difficile col padre nella vita.