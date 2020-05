Bruxelles vuole creare un’Agenzia europea contro il riciclaggio di Beda Romano

Ansa

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – La Commissione europea ha annunciato giovedì 7 maggio l'intenzione di proporre la nascita di una nuova agenzia comunitaria dedicata alla sorveglianza contro il riciclaggio del denaro sporco.

Attualmente l'ambito è gestito prevalentemente a livello nazionale. L'assetto stesso in un contesto di libera circolazione dei capitali ha contribuito a diversi scandali bancari. Nel frattempo, Bruxelles metterà a punto un codice unico di regole da applicare a livello europeo.

«Dobbiamo porre fine ai soldi sporchi che si infiltrano nel nostro sistema finanziario – ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis presentando il piano qui a Bruxelles –. Vogliamo rafforzare ulteriormente le nostre difese per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con un piano d'azione globale e di vasta portata. Non possono esserci anelli deboli nelle nostre regole e per quanto riguarda la loro attuazione».

L'aspetto più interessante è l'impegno della Commissione europea a presentare una proposta legislativa che permetterà la creazione di una autorità unica di vigilanza. Il tema è controverso. Alcuni paesi membri si sono opposti finora. Sono piazze finanziarie che temono un irrigidimento delle regole e della sorveglianza. La presa di posizione dell'esecutivo comunitario segue un rapporto del luglio del 2019 che metteva in luce le debolezze dell'assetto europeo.



Evidentemente il ruolo dell'Autorità bancaria europea in questo campo si è rivelato insufficiente, tanto più che l'organismo è confederale e non federale. Poggia sulla cooperazione tra enti nazionali, più o meno inclini a collaborare. La Commissione europea non ha ancora deciso se il nuovo organismo vigilerà su tutte le società coinvolte o solo su una parte di esse. Scandali bancari sono scoppiati in anni recenti in Svezia, in Danimarca e nei paesi baltici.



Nel contempo, come detto, Bruxelles metterà a punto un codice di regole da applicare a livello europeo e nazionale. Le autorità comunitarie intendono anche rafforzare la collaborazione tra polizie nazionali e migliorare la cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato. La Commissione ha aperto in febbraio procedure di infrazione contro alcuni paesi che non hanno ancora trasposto l'ultima direttiva nel campo dell'antiriciclaggio del denaro sporco.