BRZ ormai è pronta per il debutto il nuovo coupè

Si avvicina il lancio della seconda generazione del coupé di Subaru. La Casa giapponese ha annunciato che l'auto sarà svelata il 18 novembre in un evento digitale, associando in contemporanea un primo teaser in cui si può vedere un faro e parte del frontale. Nessuna notizia, invece, da Toyota, che continua a partecipare allo sviluppo dell'auto con Subaru. La nuova BRZ rimane fedele al progetto originario, quello di una sportiva dal peso ridotto e di potenza contenuta, ma orientata al piacere di guida. Un'auto ispirata alla Mazda Mx-5, come aveva dichiarato Subaru in occasione del debutto nel 2012.