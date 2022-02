BT giù a Londra, abbassa stime 2022 dopo calo fatturato e utile 9 mesi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - BT Group scivola alla Borsa di Londra, penalizzata dalla flessione dell’utile e del fatturato nei primi nove mesi dell’esercizio che hanno indotto il gruppo a rivedere al ribasso le stime dei ricavi sull’intero anno. Ignorato dal mercato, per ora, l'annuncio delle trattative con Discovery per un'alleanza nella tv dedicata allo sport.

Nei nove mesi chiusi al 31 dicembre scorso, Bt ha registrato un utile netto di 886 milioni di sterline, in flessione del 31% rispetto agli 1,28 miliardi nello stesso periodo dell’esercizio precedente e un risultato ante-imposte di 1,54 miliardi (-3%). L’Ebitda rettificato ammonta a 5,7 miliardi, in progresso del 2% - precisa per altro BT – per effetto dello «stretto controllo dei costi, minori commissioni indirette e maggiori ricavi da Ethernet e dai prodotti in fibra, in parte compensato dai minori ricavi della divisione Global and Enterprise». Il fatturato del gruppo nei nove mesi è tuttavia diminuito del 2% a 15,68 miliardi. Il gruppo ha motivato la flessione con problemi legati agli approvvigionamenti e al rallentamento della ripresa post-Covid 19.

Su questo sfondo, Bt prevede ora un fatturato rettificato in calo del 2% nell’esercizio, «per il perdurare degli effetti della pandemia e dei problemi nella catena delle forniture», mentre «restano invariati tutti gli altri indicatori», ha precisato il gruppo. La stima di Ebitda rettificato resta dunque compresa tra 7,5 e 7,7 miliardi di sterline. «BT ha avuto un buon trimestre, con un’incoraggiante performance a livello di quota di mercato e abbiamo continuato a fare significativi miglioramenti nel servizio ai clienti, anche se i ricavi delle divisioni del nostro gruppo sono stati inferiori alle nostre previsioni», ha commentato il ceo Philip Jansen.

BT ha anche annunciato di essere in trattative esclusive con Discovery per creare una jv paritetica nello sport che associ Eurosport nel Regno Unito e in Irlanda con BT Sport. La nuova entità dovrebbe essere operativa quest’anno e disporrà di un vasto portafoglio di diritti sportivi quali le Olimpiadi, la Premier League e la Champion.