Bt sale in Borsa, dal Governo nessun veto a salita di Altice (Drahi) nel capitale

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - BT si distingue con un rialzo nel listino londinese di riflesso alla decisione del Governo britannico di archiviare l’esame sul rafforzamento di Altice nel capitale del gruppo di tlc, senza prendere alcuna misura. BT ha annunciato di “avere ricevuto la notifica da parte del Segretario di Stato per l’Industria e l’Energia che l’aumento della quota di Altice Europe nell’azionariato di BT dal 12,1% al 18% è stato esaminato «in virtù della legge sulla ‘Sicurezza Nazionale e gli Investimenti del 2021» e che «nessuna azione sarà presa» sulla questione.

A maggio Bt aveva ricevuto la notifica da parte del Ministero sull’intenzione di vagliare il rafforzamento della holding olandese Altice, che fa capo al businessman francese Patrick Drahi, nell’azionariato della società, in nome del National Security and Investment Act che permette di esaminare gli investimenti esteri in settori strategici come l’energia, la difesa, l’intelligenza artificiale e le telecomunicazioni e se necessario intervenire. Nel caso di Altice, il Governo è evidentemente giunto alla conclusione che l’aumento della quota nell’ex-monopolista britannico delle tlc non pone minacce alla sicurezza. Di origine marocchina Drahi, ha la cittadinanza francese, portoghese e israeliana, ma risiede in Svizzera. Proprietario dal giugno 2019 della casa d'asta Sotheby’s, possiede attraverso Altice France diversi media israeliani e francesi tra cui Liberation, l’Express, BFM TV e RMC. Altice Europe raggruppa invece le attività nelle tlc, tra cui l’operatore francese Sfr.