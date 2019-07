BTp a 50 anni, domanda boom da 17 miliardi

«Quasi l’85% della domanda è arrivata da investitori stranieri. La domanda europea è stata trainata da asset manager e fondi pensione, i cosiddetti real money – spiega Pietro Bianculli, responsabile del debt syndicate di UniCredit, l’unica banca ad aver partecipato ad entrambi i collocamenti del BTp 50 anni - un’importante indicazione di fiducia che gli investitori ripongono nei confronti dell'Italia. Con questa operazione il Tesoro allunga la durata del debito ottenendo condizioni decisamente migliori rispetto a quelle di sei mesi fa quando è stata collocato via sindacato il titolo a 30 anni al tasso del 3,85%, circa 100 punti base in più di quanto fissato ieri per il titolo a 50 anni».

Altri esperti indicano che tra gli investitori esteri, gran parte della domanda è arrivata dalla Germania. «Ci contestano sul rispetto delle regole, ma poi acquistano i nostri titoli che obiettivamente offrono i rendimenti più elevati tra i Paesi di qualità. Una sorta di legge del contrappasso», sottolinea un trader.

LEGGI ANCHE / Spread ai minimi dal maggio 2018: i tre motivi del crollo

Tra i bond “Matusalemme” emessi negli ultimi anni da alcuni Paesi, i titoli italiani sono quelli che al momento offrono i rendimenti più elevati. Basti pensare che i titoli austriaci a 100 anni (emessi nel 2016 a fronte di un rendimento del 2,1%) oggi pagano sul secondario l’1,1%. A parità di durata con il BTp a 50 anni ci sono i Bonos spagnoli che però esprimono un tasso sensibilmente più basso, l’1,7%, ovvero circa 115 punti base in meno rispetto all'Italia. Non fa praticamente testo la Svizzera i cui bond a 40 anni non rendono nulla, qualcosina in più i 40ennali giapponesi (0,37%) e i trentennali tedeschi (0,25%).

Negli Stati Uniti, dove l’inflazione è più elevata rispetto all’area euro, al Giappone e alla Svizzera, i titoli a 30 anni pagano il 2,54%, 125 punti base in meno dei titoli a 30 anni del Regno Unito.