BTp-boom: ecco perché i bond italiani piacciono ai grandi investitori

Prosegue senza soste la marcia a tappe forzate del Tesoro per finanziare il fabbisogno dello Stato italiano accresciuto dall’emergenza Covid. Mercoledì 7 aprile è infatti andato in scena uno dei «fuori programma» al quale il Mef ha ormai abituato il pubblico: un collocamento attraverso sindacato di due BTp con scadenza 7 e 50 anni per complessivi 12 miliardi di euro. Particolarmente calorosa, come ormai di consueto, l’accoglienza riservata da parte degli investitori istituzionali a cui era destinato...