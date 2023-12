BTp, corsa di fine anno e rivincita per bond e titoli di Stato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un anno fa, a dicembre 2022, non c’era gestore che non ripetesse come un disco rotto la stessa frase: il 2023 sarà l’anno dei bond. Se il 2022 era stato l’anno nero per chi aveva in portafoglio qualunque tipo di obbligazione, perché i rialzi dei tassi di Fed e Bce avevano fatto crollare i prezzi causando perdite ingenti, il 2023 iniziava con un valore aggiunto: per la prima volta da tanti anni investire in titoli di Stato offriva rendimenti appetibili.

Rendimenti sexy

Dopo tanti anni di tassi a zero o sotto zero, a inizio 2023 i rendimenti erano tornati sexy: a gennaio un BTp decennale offriva il 4,55%, un Treasury Usa pagava il 3,79%, un Bund tedesco (rimasto sotto zero a lungo) garantiva un 2,45%. Insomma, finalmente un po’ di ciccia.

Loading...

Certo è che questa “ciccia” arrivava dopo il bagno di sangue del 2022. Dato che i rendimenti erano rimasti bassissimi fino a buona parte del 2021, quando le banche centrali hanno iniziato ad alzare i tassi sui mercati obbligazionari è partito un colossale e gigantesco ”riprezzamento”: i rendimenti sono saliti e i prezzi sono crollati. Così chi avesse investito 100 euro nei bond aziendali globali con rating elevati a inizio 2022, alla fine di quell’anno avrebbe avuto circa il 18% in meno: 82 euro. Chi avesse invece comprato bond aziendali con rating bassi (high yield) nel 2022 avrebbe perso il 12% circa. E coi titoli di Stato globali (secondo gli indici di JP Morgan) la perdita sarebbe stata intorno al 18%. Ma dopo l’incendio, sotto la cenere, a inizio 2023 si vedeva chiaramente un germoglio nuovo: il grande riprezzamento aveva riportato i rendimenti ad essere appetibili.

A fine anno avrebbe avuto un ritorno totale del 13,7%

Il 2023 è stato in effetti un anno positivo per i bond. Non solo perché bastava comprarli e tenerli per incassare cedole di (finalmente) tutto rispetto. Ma anche perché da ottobre le aspettative di tagli dei tassi da parte di Fed e Bce hanno causato il movimento opposto a quello del 2022: prezzi in rialzo e rendimenti in calo. Morale: chi a gennaio 2023 avesse investito in BTp italiani a fine anno avrebbe avuto un ritorno totale del 13,7% (secondo gli indici di JP Morgan). E questo vale per tutti: i bond aziendali high yield Usa hanno registrato un ritorno totale del 13,5%, quelli europei del 12%, quelli investment grade Usa dell’8,6% e quelli europei dell’8,3%. E i Bund tedeschi hanno regalato un ritorno totale del 7,5%. E il 2024? Qualche preoccupazione ora c’è: i bond scontano infatti sei tagli dei tassi da parte di Fed e Bce, per cui potrebbero restare delusi. Ora la parola più usata dei gestori è «prudenza».