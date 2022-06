BTp, la corsa dei rendimenti: ecco perché le lancette tornano a 10 anni fa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella macchina del tempo in cui sembrano entrati i mercati obbligazionari le lancette si sono spostate indietro di addirittura 10 anni per i BTp, per tornare fino ai tempi della crisi del debito. Bisogna infatti risalire a tanto per incontrare rendimenti simili in un’asta del Tesoro, che ha collocato titoli di Stato a 3, 7 e 30 anni per un ammontare complessivo di 6 miliardi di euro.

Nell’operazione sono stati assegnati titoli con scadenza agosto 2025 per 2 miliardi e a un tasso di interesse lordo...