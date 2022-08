BTp, è ancora «tregua» sullo spread. Ma i costi per il Tesoro salgono oltre l’1%

3' di lettura

«I differenziali di rendimento dei titoli di Stato dell’area dell’euro sono tornati su livelli più elevati, con l’evolversi della crisi politica in Italia». L’avvertimento arriva da una fonte autorevole: quella Banca centrale europea (Bce) che, pur non avendo come noto fra gli obiettivi del proprio mandato il controllo dei tassi a cui si finanziano i singoli Stati, ha a cuore il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Tanto da aver creato uno strumento (Transmission...