BTp e aumento dei tassi: quanto pesa il rischio politico e quanto le banche centrali

Resto del Mondo batte Italia 3 a 1. Non si tratta di una partita di vecchie glorie del calcio. La proporzione si riferisce, a spanne, al peso esercitato da differenti cause sull’aumento dei tassi dei BTp, che dai livelli compressi di inizio anno sono quadruplicati quando si guarda la scadenza decennale. I titoli del Tesoro in questione sono passati infatti dall’1,18% di fine 2021 al 4,73% di venerdì, ma solo un quarto di questo aumento è legato a quelli che si potrebbero definire «problemi di casa...