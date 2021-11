BTp Futura 4. Con il premio fedeltà tassi più in alto. Ma conviene davvero?

Ascolta la versione audio dell'articolo

BTp Futura, atto quarto. Il Tesoro torna in campo con l’emissione di questo speciale titolo di Stato ideato con l’intento di finanziare una parte delle spese pandemiche. Come nelle tre precedenti edizioni (luglio e novembre 2020, aprile 2021) il prodotto è rivolto al pubblico retail che avrà la possibilità, dall’8 al 12 novembre, di sottoscrivere il titolo (lotto minimo 1.000 euro) recandosi in banca o in posta, oppure direttamente da casa attraverso il proprio servizio home banking. Il Tesoro si...