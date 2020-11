BTp Futura: nel primo giorno di collocamento ordini già oltre i 2,5 miliardi

Il Btp Futura, per invogliare i risparmiatori a sottoscrivere e per incentivarli a tenere il titolo, prevede che i tassi cedolari - che vengono fissati alla chiusura del collocamento - abbiano lo 'step up': sono invariati nei primi tre anni, ma poi salgono nei tre anni successivi nuovamente negli ultimi due anni di vita del titolo. Non potranno essere comunque inferiori ai tassi minimi garantiti comunicati venerdì, e pari allo 0,35% dal primo al terzo anno, 0,60% dal quarto al sesto e all'1% nei restanti due anni di vita del titolo. Altro incentivo per il risparmio, di fronte a un titolo che offre tassi netti comunque non stellari viste le condizioni di mercato e con una durata comunque non breve, è il premio fedeltà: per chi mantiene il Btp Futura fino a scadenza, questo è pari alla variazione media annua percentuale del Pil nominale italiano calcolata sul suo periodo di vita, entro la forchetta 1%-3%. Una scommessa sulla crescita futura, sperando che l'Italia riagganci l'Europa grazie ai fondi del recovery fund. E sull'inflazione, che da qui a un orizzonte di tre anni almeno viene data piuttosto bassa (anche dalla Bce) e da cui gli investitori nel nuovo titolo non sono protetti attraverso indicizzazioni.