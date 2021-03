BTp Futura: terza emissione dal 19 aprile. Ecco durata e rendimenti

2' di lettura

Partirà il prossimo 19 aprile la terza emissione del BTp Futura. Lo comunica il ministero dell'Economia aggiungendo che l'operazione si prolungherà fino al successivo 23 aprile 2021 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. In linea con le emissioni del 2020, il collocamento, i cui proventi saranno dedicati a finanziare le misure per la ripresa economica dalla pandemia del Covid-19 e le spese relative alla campagna vaccinale, sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori privati (cosiddetto mercato retail) e affini. Il titolo avrà una durata più lunga, con una scadenza di 16 anni.

Come per i precedenti BTp Futura, è previsto un premio fedeltà, collegato alla crescita dell'economia nazionale durante il periodo di vita del titolo, ma a differenza delle passate emissioni, questo verrà corrisposto in due tranche erogate in momenti diversi. In considerazione della durata più lunga, infatti, è previsto che alla fine dei primi otto anni l'investitore che avrà detenuto il titolo sin dall'emissione avrà diritto ad una prima tranche del premio fedeltà con un minimo garantito pari allo 0,4% del capitale investito, fino ad un massimo dell'1,2%, in base alla media del tasso di crescita del Pil registrato nei primi 8 anni di vita del titolo.

Loading...

Alla scadenza finale del titolo (dopo i successivi otto anni), unicamente agli investitori che avranno continuato a detenere il titolo senza soluzione di continuità dall'emissione fino alla scadenza, verrà corrisposta una seconda tranche che includerà due componenti: la prima calcolata sempre in base alla media del tasso di crescita del Pil registrato nei primi otto anni del premio con un minimo garantito dello 0,6% fino ad un massimo dell'1,8%; la seconda calcolata in base alla crescita dell'economia nazionale dal nono al sedicesimo anno con un minimo garantito dell'1% ed un massimo del 3 per cento.