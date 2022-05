BTp indietro tutta: lo spread come a maggio 2020, rendimenti ai livelli del 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiude una settimana di pesanti vendite, tanto sul mercato azionario quanto sull’obbligazionario. E torna d’attualità un vocabolo che per un po’ di tempo era scomparso dai radar. Quello “spread”, che nell’accezione comune è diventato il differenziale di rendimento tra BTp e Bund a 10 anni, tornato oltre la soglia dei 200 punti base, come non accadeva da maggio del 2020, anche per l’acuirsi delle tensioni intorno al Governo Draghi alle prese con le coperture del dl aiuti.

Il quadro dei tassi

