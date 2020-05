BTp Italia, boom di sottoscrizioni: in 2 giorni raccolti oltre 8,7 miliardi Anche oggi c’è stato un elevato numero di contratti: oltre 133mila su un totale nei primi giorni di collocamento di 24mila di Andrea Franceschi

(13705)

Anche oggi c’è stato un elevato numero di contratti: oltre 133mila su un totale nei primi giorni di collocamento di 24mila

1' di lettura

Se la prima giornata di collocamento era stata eccezionale per importo collocato, la seconda lo è stata ancora di più: 4,767 miliardi di euro il totale collocato oggi alla clientela di ieri. In due giorni il saldo è di oltre 8,7 miliardi di euro. Anche oggi c’è stato un elevato numero di contratti: oltre 133mila su un totale nei primi giorni di collocamento di 24mila . Il Btp Italia verrà offerto ancora domani ai piccoli risparmiatori mentre giovedì sarà la volta degli investitori istituzionali. Il titolo è indicizzato all'inflazione, offre un rendimento minimo garantito dell'1,4%, la tassazione agevolata al 12,5% e un premio fedeltà dell’8 per mille.

Il collocamento ha beneficiato del contesto di mercato molto positivo sul debito italiano a seguito dell’ufficializzazione della proposta franco-tedesca sul Recovery Fund per rilanciare l’economia dell’Eurozona dopo la recessione indotta provocata dalla pandemia.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

La proposta sulla carta è molto vantaggiosa per un Paese indebitato come l’Italia dato che prevede una dotazione da 500 miliardi di euro sotto forma di erogazioni a fondo perduto e non sotto forma di prestito come richiesto dai Paesi rigoristi del Nord Europa. Anche se la proposta sarà da negoziare per ottenere una difficile unanimità tra i Paesi membri il mercato è parso fin da subito apprezzare la proposta e la performance dei BTp (lo spread on i bund tedeschi è sceso di oltre 20 punti rispetto alla chiusura di venerdì) ne è la dimostrazione,.