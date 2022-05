BTp Italia, cedole sempre più ricche: ora superano anche il 5%

3' di lettura

Il rendimento dei BTp decennali, balzato proprio questa settimana oltre la soglia del 3% e ai massimi da oltre tre anni e mezzo, è di sicuro un segnale poco gradito per il Tesoro e per gli oneri che dovrà sostenere per finanziare il debito italiano. Le spese medie per l’emissione di nuovi titoli sul mercato sono già più che quintuplicate nei primi quattro mesi dell’anno, passando allo 0,54% dal minimo storico dello 0,10% registrato in un 2021 forse irripetibile, ma è chiaro che si tratta di un bilancio...