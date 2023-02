BTp Italia per coprire i mancati acquisti Bce. Scope: «Mancano 90-120 miliardi»

4' di lettura

Nuove emissioni da parte del Tesoro italiano al di fuori delle consuete aste pubbliche erano nell’aria in queste settimane. C’è infatti da sfruttare una finestra di mercato che rimane aperta dopo la riunione Bce di giovedì 2 febbraio e in attesa del prossimo appuntamento di metà marzo. Ma occorre soprattutto iniziare a fare i conti in prospettiva con la riduzione della quota di titoli in mano allo stesso istituto centrale, impegnato a ridurre il bilancio a partire proprio da quelle partecipazioni...