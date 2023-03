Il BTp Italia chiude a un soffio dai 10 miliardi. Forte domanda dal retail, meno dagli istituzionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

È pari a 1,353 miliardi l’ammontare del BTp Italia che il Tesoro ha collocato presso gli investitori istituzionali nella finestra di offerta che è chiusa a fine mattinata. L’aggiornamento è disponibile sul sito della Borsa Italiana. Con l’importo assegnato oggi la 19ma emissione del BTp Italia si è chiusa con sottoscrizioni che hanno sfiorato i 10 miliardi di euro, formandosi a 9,9 miliardi di euro.

Il controvalore totale è inferiore agli 11,99 miliardi dell’emissione dello scorso novembre, soprattutto per il minor apporto degli investitori istituzionali in questo collocamento. Per la diciottesima edizione il controvalore di questa tipologia di investitori fu infatti di 4,71 miliardi. Secondo i primi calcoli degli analisti, con il 2% di rata confermata oltre l’inflazione, per la diciannovesima edizione del Btp Italia a scadenza è prevedibile ottenere un 5,8% annuo al lordo d’imposta, compreso il ’premio’ finale per chi deterrà questo prodotto fino alla naturale conclusione del marzo 2028.

«Il numero di contratti sottoscritti nel corso della prima fase (riservata a investitori individuali, ndr) è stato il secondo più elevato registrato nelle emissioni BTP Italia, denotando una significativa partecipazione da parte dei risparmiatori retail, ai quali è specificatamente dedicato tale strumento. Questo risultato si mostra pienamente in linea con la strategia del Tesoro degli ultimi anni, finalizzata alla crescita della quota dei risparmiatori retail, in un’ottica di ampliamento e diversificazione della base degli investitori». Questo il commento del ministero dell’Economia.

Il 70% degli acquisti inferiore a 20mila euro

Il Ministero dell’Economia in una nota precisa che durante la prima fase, dei 327.323 contratti conclusi sul MOT circa il 70 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si arriva a circa il 93 per cento del totale relativo a questa fase. Il taglio medio dei contratti, pari a 26.161 euro, è stato il più basso mai registrato nelle emissioni di BTP Italia.

Forte domanda del retail

Sebbene le modalità di emissione non consentano di avere dati puntuali sulle caratteristiche degli investitori, dalle informazioni raccolte dai Dealer e Co-Dealer, si può desumere che nel corso della Prima Fase la partecipazione di investitori individuali è stata particolarmente rilevante rispetto a quella del private banking (con una quota di rispettivamente 74 per cento e 26 per cento).