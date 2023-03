BTp Italia in pochi clic. La procedura per assicurarsi lo scudo anti-inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pochi clic sulla tastiera del pc (o del cellulare) e lo scudo anti-inflazione del BTp Italia potrà entrare a fare parte del portafoglio di ciascun risparmiatore italiano, senza alcun costo aggiuntivo. Per la sottoscrizione di questa tipologia di titolo di Stato dai rendimenti legati all’indice dei prezzi al consumo nazionale lanciato ormai oltre 10 anni fa dal Tesoro con gli occhi rivolti proprio alla clientela retail esistono infatti procedure semplici, dirette e gratuite, se ci si muove al momento dell’emissione.

Così sarà anche a partire da lunedì 6 marzo, quando alle ore 9 si aprirà per i privati la finestra per acquistare il 19esimo titolo della serie, che avrà scadenza marzo 2028 e un rendimento lordo annuo minimo garantito del 2 per cento. L’operazione potrà avvenire direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading.

Occhio al codice

Le modalità pratiche variano ovviamente in base alle piattaforme operative messe a disposizione dalle banche, che spesso mettono però in evidenza già nei banner delle schermate iniziali le indicazioni per l’accesso alla sottoscrizione del BTp Italia e rendono così più agevole l’intera operazione. In alcuni casi potrebbe essere utile annotarsi il codice Isin IT0005532715 per inserirlo nella ricerca titoli dell’home trading e trovarlo in modo più rapido.

Taglio minimo e multipli

A questo punto sarà sufficiente inserire la quantità desiderata, tenendo presente che per i risparmiatori 1.000 euro rappresenta l’ammontare minimo acquistabile così come i multipli successivi (si potranno cioè investire 2mila, 3mila euro… etc etc) e che i titoli saranno assegnati in modo automatico al richiedente a un prezzo pari a 100. Questo perché, essendo l’unico titolo di Stato che non viene messo all’asta in modo tradizionale, ma attraverso la piattaforma Mot di Borsa Italiana, chi acquista il BTp Italia (almeno durante la prima fase del collocamento che riguarda i privati) ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.

Per chi non ha la banca online

Per quanti non avessero l’opportunità di accedere a servizi bancari a distanza, i BTp Italia possono comunque essere acquistati all’emissione presso lo sportello della propria banca o in un Ufficio Postale abilitato. Anche in questo caso non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori per l’acquisto all’emissione, come del resto avviene per gli altri titoli di Stato a medio lungo termine, mentre in caso di vendita anticipata o di acquisto in una fase successiva sul mercato secondario le eventuali spese sono quelle concordate con la propria banca. Per tutti i privati ci sarà tempo fino alle 17.30 di ciascun giorno fino a mercoledì 8 marzo, salvo chiusure anticipate.