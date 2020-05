BTp Italia da record, raccolti 22,3 miliardi Successo anche per il collocamento agli istituzionali di oggi: assegnati 8,3 miliardi, attraverso 746 proposte di adesione, a fronte di richieste per 19,546 miliardi

Il Btp Italia anti-Covid ha raccolto 22,297 miliardi di euro segnando «un record storico di volume» per questo tipo di emissione. È quanto si legge nella nota del Mef, che dà conto dei risultati definitivi dell'offerta. I piccoli risparmiatori hanno acquistato titoli per , frutto di quasi 384 mila contratti, mentre agli istituzionali sono stati assegnati 8,3 miliardi, attraverso 746 proposte di adesione, a fronte di richieste complessive per 19,546 miliardi.

L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Banca IMI, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese e UniCredit durante il periodo di collocamento, che è iniziato il giorno 18 maggio 2020 e si è concluso alle ore 12,00 della giornata odierna.

In particolare, nel corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 18 al 20 maggio 2020, sono stati conclusi 383.966 contratti per un controvalore pari a 13.997,606 milioni di euro. Nella Seconda Fase del collocamento (dedicata a investitori istituzionali), che si è aperta e conclusa nella giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 746, per un controvalore emesso pari a 8.300,000 milioni di euro a fronte di un totale richiesto pari a 19.546,876 milioni di euro (coefficiente di riparto pari a circa il 42,5 per cento).