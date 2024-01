BTp, nuova emissione del Tesoro dopo la corsa del 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero dell’Economia ha dato mandato a un pool di banche per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTp a 7 anni, scadenza 15 febbraio 2031. Le banche sono Monte dei Paschi, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan AG. Il mandato affidato dal Tesoro riguarda anche una riapertura, per un importo non superiore a 5 miliardi, del BTp trentennale scadenza primo ottobre 2053 con cedola del 4.5% (Isin IT0005534141). La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, si legge nella formulazione di prassi di queste note, in relazione alle condizioni di mercato. Nella nota il Tesoro aggiunge che le aste di BTp a 7 anni e dei titoli con scadenza superiore ai 10 anni, previste per l’11 gennaio prossimo, non avranno luogo.

La nuova emisisone

La nuova emissione del Tesoro segue un 2023 positivo per i rendimenti di chi ha investito in Titoli di Stato italiani. Dopo tanti anni di tassi a zero o sotto zero, a inizio 2023 i rendimenti erano tornati sexy: già a gennaio 2023 un BTp decennale offriva il 4,55%, un Treasury Usa pagava il 3,79%, un Bund tedesco (rimasto sotto zero a lungo) garantiva un 2,45%. Così il 2023 è stato un anno positivo per i bond. Non solo perché bastava comprarli e tenerli per incassare cedole di (finalmente) tutto rispetto. Ma anche perché da ottobre le aspettative di tagli dei tassi da parte di Fed e Bce hanno causato il movimento opposto a quello del 2022: prezzi in rialzo e rendimenti in calo. Morale: chi a gennaio 2023 avesse investito in BTp italiani a fine anno avrebbe avuto un ritorno totale del 13,7% (secondo gli indici di JP Morgan). E questo vale per tutti: i bond aziendali high yield Usa hanno registrato un ritorno totale del 13,5%, quelli europei del 12%, quelli investment grade Usa dell’8,6% e quelli europei dell’8,3%. E i Bund tedeschi hanno regalato un ritorno totale del 7,5%. Adesso riparte la sfida del 2024