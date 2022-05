Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tre per cento. Arriva anche per il BTp il momento di superare sulla scadenza dei 10 anni una barriera forse solo «psicologica», ma che per le finanze italiane rappresenta pur sempre un aggravio di spese. Era dall’ottobre 2018 che non si vedeva un livello così elevato, ma se tre anni e mezzo fa lo sbalzo era da collegare a uno dei (frequenti) momenti di instabilità politica con Lega e M5S ai ferri corti all’interno del primo governo Conte, oggi le cause sono quasi tutte esterne al nostro Paese e da...