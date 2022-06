BTp oltre il 4%, basterà per riportare l’appetito negli investitori?

3' di lettura

Quattro per cento. Gli amanti delle cifre tonde ne hanno da ieri una in più da valutare per il rendimento del BTp decennale. Il titolo di Stato italiano più rappresentativo è infatti salito su livelli che non si vedevano dalla fine del 2013 per spingersi fino al 4,11% e tagliare così un traguardo in sé poco è ambito, ma che soprattutto rischia di non essere quello finale.

Il mercato «sfida» la Bce

La svolta...