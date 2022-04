BTp, oltre lo «scudo» Bce: occorre convincere gli investitori esteri a tornare

3' di lettura

Era stato dello 0,372% in media lo scorso anno, è più che triplicato all’1,339% in questo primo scorcio del 2022, ma adesso staziona al 2,12% e pochi sanno in fondo dove potrà spingersi nei prossimi mesi. Il rendimento del BTp a 7 anni sul mercato secondario è un valore chiave per chi vuole avere un’idea di quali siano di questi tempi le preoccupazioni per il Tesoro. È infatti proprio quella la scadenza media del debito italiano che si è chiamati a rinnovare ogni anno e la dinamica seguita dai suoi...