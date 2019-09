BTp, perché tra giugno e luglio c’è stato un boom di acquisti dall’estero

Gli acquisti di BTp da parte degli investitori esteri tra giugno e luglio di quest’anno sono in netta controtendenza rispetto al trend negativo che si è registrato in particolare nella seconda metà del 2018 caratterizzata da una pesante ondata di vendite dall’estero di BTp. Vendite che sono scattate da maggio in poi quando i mercati, vista l’agenda di politica economica dell’esecutivo giallo-verde, hanno iniziato a scontare il rischio di un’uscita dell’Italia dall’euro. Tra maggio e giugno 2018 gli investitori esteri sono arrivati a scaricare sul mercato 58 miliardi di BTp (la peggior fuga di capitali dalla crisi dei debiti sovrani 2011-2012). E lo hanno fatto, seppur in misura minore, anche nei mesi successivi con il risultato che l’esposizione in BTp degli investitori esteri è passata da 722 a 629 miliardi di euro (minimi dal 2013).

Il contesto è cambiato nel 2019. A gennaio la decisione della Fed di cambiare rotta sui tassi ha dato il via a un maxi-rimbalzo dei mercati azionari e obbligazionari di cui si sono trovati a beneficiare soprattutto i titoli più rischiosi (e redditizi) come i BTp che, non a caso, sono tornati ad essere gettonati (gli investitori esteri ne sottoscrivono per un ammontare di 21,3 miliardi di euro). Nei mesi successivi non si sono registrate variazioni di rilievo fino ai mesi di giugno e di luglio quando il combinato disposto di una politica monetaria più accomodante e di un contesto più sereno in Europa hanno innescato il boom di acquisti BTp.