BTp, il primo muro della Bce contro la fiammata dello spread

L’incertezza politica legata alle elezioni anticipate, la guerra in Ucraina e la crisi energetica, la minaccia di nuove ondate pandemiche, i declassamenti di outlook delle agenzie di rating sul rischio-Italia, il pericolo della recessione: tutto pesa negativamente sullo spread BTp/Bund a causa dell’elevato debito/Pil italiano in area 150%. Lo spread, tuttavia, dopo qualche turbolenza fino a quota 250, orbita ora in zona 200 punti. La Bce si è dichiarata pronta ad intervenire con lo scudo anti-spread...