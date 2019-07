BTp, rendimenti ai minimi dal 2016 ma non esiste il “tesoretto” dello spread

LEGGI ANCHE / BTp a 50 anni, domanda boom dall'estero

Le ragioni del mini-BTp

Se si vanno poi ad analizzare i motivi di questo drastico ridimensionamento dei tassi italiani, si scopre che il merito dell’Italia è minoritario. Calcola Lorenzo Codogno, chief economist di LC Macro Advisors, ed ex capo-economista del Tesoro, che il ribasso dei rendimenti dei BTp è stato causato per due quinti da motivi endogeni (dunque riconducibili all’Italia), per due quinti da motivi esogeni (le aspettative sulle future mosse della Bce e l’appetito per il rischio degli investitori globali) e per un quinto dal calo dei tassi dei Bund (a sua volta facilitato dalla Bce). La giornata di ieri rafforza questa spiegazione: lo spread BTp-Bund è sceso, nonostante la fibrillazione che attraversa il Governo, perché il mercato scommette sempre più su manovre espansive della Bce. Ieri a spingere in ulteriore ribasso i rendimenti dei BTp è stata infatti l’indiscrezione, lanciata da Bloomberg, che la Bce starebbe pensando di rendere meno vincolante l’obiettivo di inflazione al 2%: notizia che confermerebbe la sua volontà di varare una manovra corposa. Notizia che sovrasta la quasi-crisi di Governo.

Anche concentrandosi comunque solo sui meriti dell’Italia, che hanno contribuito per due quinti ad abbassare lo spread, bisogna mettere qualche puntino sulle “i”: il motivo principale non va cercato in un miglioramento dei fondamentali, ma nel semplice fatto che il Governo è sceso a patti con Bruxelles. Il mercato ha infatti apprezzato che per la seconda volta (a dicembre con la manovra e ora) il Governo e la Commissione abbiano voluto evitare strappi. E abbiano trovato un accordo per scansare la procedura d’infrazione. Questo è stato letto dai mercati come un messaggio ben preciso: se l’Italia accetta le regole europee, allora si riduce il rischio che prima o poi possa voler uscire dall’euro.

