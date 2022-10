BTp, rendimenti a picco in due sedute. Svolta o ennesima illusione?

3' di lettura

Quasi 50 centesimi in meno in poco più di due sedute. Ormai non fa quasi più sensazione assistere a movimenti di simile portata sui tassi dei titoli di Stato, un mercato caratterizzato da volatilità ridotta almeno fino a qualche mese fa. Quello appena ricordato lo hanno registrato i BTp decennali, passati dai picchi oltre il 4,80% di venerdì scorso al 4,36% di martedì, ma sarebbe improprio accostarlo all’insediamento del nuovo Governo di centro-destra, visto che un fenomeno simile ha interessato ...