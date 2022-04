BTp, il rendimento corre al top da tre anni. Spread ai massimi da giugno 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

I rendimenti delle obbligazioni tornano a salire. E questo vuol dire che gli investitori le stanno vendendo perché ipotizzano un ulteriore aumento dell’inflazione. È stato proprio l’aggiornamento del costo della vita in Germania ad aprile (salito dal 7,3% al 7,4% su base annua, superiore alle attese del 7,2%) ad indicare che quel picco tanto atteso non è ancora arrivato. Di conseguenza il rendimento del Bund a 10 anni si è issato dallo 0,8% allo 0,9%. Le vendite non hanno risparmiato neppure la periferia...