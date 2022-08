BTp scende al 3% con la complicità del Bund. Scope conferma il rating sull’Italia

3' di lettura

Il BTp decennale torna in area 3 per cento, propri come tre mesi fa. Con un differenza, non poi così piccola: a fine maggio lo aveva fatto per superare di gran carriera una soglia in fondo poco più che simbolica e spingersi poi addirittura fino al 4,27% nel giro di qualche settimana. Oggi si muove a marcia indietro, e non è dopotutto una cattiva notizia, almeno per le casse dello Stato e a maggior ragione visto il periodo di inevitabile tensione che ci accingiamo a vivere per via degli sviluppi recenti...