BTp, si rinnova il duello (a distanza) con i Bonos spagnoli di Maximilian Cellino

4' di lettura

Rendimenti dei BTp ai minimi storici, spread con il Bund che non si vedeva su livelli simili dai tempi della formazione del primo Governo Conte e una provvista che ormai sfiora il 90% dell’ammontare previsto per questo 2020 che si sta chiudendo sotto una stella decisamente differente rispetto a quella che brillava (poco) la scorsa primavera. Il Tesoro italiano ha più di un motivo per tirare un sospiro di sollievo in questi primi giorni di ottobre. E sullo sfondo si rinnova (per ora a distanza di ...