BTp, subito un trentennale. Il Tesoro gioca d’anticipo (e cerca i fondi esteri)

Al Tesoro piace giocare d’anticipo, ed evidentemente anche dare un segnale di continuità a coloro che investono nel debito italiano. Il Mef ha infatti affidato a un pool di banche composto da Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Jp Morgan il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTp a 30 anni. Un «pronti, via!» insomma, per la campagna di finanziamento dello Stato italiano nel 2022, così come era avvenuto esattamente un anno fa quando proprio il 5 gennaio venne piazzato...