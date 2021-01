BTp, tassi ai minimi. E nel 2021 il costo del debito punta verso «obiettivo 2%»

(Comugnero Silvana - stock.adobe.com)

La mano Bce spinge lo spread verso 100 punti base. A fine anno l’Eurotower potrebbe detenere il 27% dei BTp

3' di lettura

Per il debito pubblico italiano che sta sui mercati, il 2021 è iniziato con lo stesso vento in poppa che aveva soffiato durante gli ultimi mesi dell’anno precedente. Lo dimostrano chiaramente i rendimenti a 10 anni attorno al minimo storico (0,50%, con uno spread rispetto al Bund che punta anch’esso dritto verso la soglia dei 100 punti base sotto la quale è sceso per l’ultima volta 4 anni fa), dall’altra il successo del collocamento lampo del nuovo BTp a 15 anni: un titolo capace di attirare fra ...